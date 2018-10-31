Жертва финансовой пирамиды подал иск против Баскова и Бузовой

Житель Анапы с инвалидностью первой группы из-за ДЦП Дмитрий Ружников, потерявший на вложениях в финансовую пирамиду «Кэшберри» 880 тыс. рублей, подал иск против артистов Николая Баскова и Ольги Бузовой, которые рекламировали компанию.

«Я в «Кэшбери» потерял все свои деньги – 880 тыс. (рублей). Я в сентябре прошлого года вложил, а в октябре оно все развалилось. А Басков непосредственно рекламировал «Кэшбери» с Бузовой. Я видел эти ролики и потом непосредственно под их влиянием вложил туда все свои последние деньги. Средств к существованию не осталось. Вот и подал», – рассказал 47-летний Ружников.

По его словам, он съездил в Москву за помощью адвокатов. Поданный иск должны рассмотреть в столичном суде, передает РИА «Новости».

В конце сентября 2018 года Центробанк заподозрил «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды. ЦБ передал информацию о компании в Генпрокуратуру и МВД. А в начале ноября владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил о прекращении работы этого проекта и планах о запуске нового – JDC, куда должны быть автоматически переведены клиенты закрытой компании.

Согласно предварительной оценке, жертвами финансовой пирамиды стали несколько сотен человек. Общая сумма ущерба составляет около 3 млрд рублей. В феврале 2019 года стало известно, что мошенники продолжают свои попытки заработать на развале «Кэшбери», обещая вернуть обманутым инвесторам их средства.