Центробанк заподозрил «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях заявил, что Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе компаний под брендом «Кэшбери».

«Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды», – сказал Лях, передает РИА «Новости».

По его словам, компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга. Предприниматели обещают клиентам завышенную доходность, а также размещают агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, однако признаки реальной экономической деятельности «Кэшбери» отсутствуют. Лицензии Центробанка у этих компаний нет.

«По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», – рассказал Лях.

По его словам, Центробанк считает необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в «Кэшбери», чтобы уменьшить возможный ущерб. «Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке», – добавил он.