ЦБ оценил число пользователей и ущерб от «Кэшбери»

Число пользователей «Кэшбери», который заподозрен в создании финансовой пирамиды, оценивается в несколько сотен тысяч человек, но реально вложивших деньги меньше, среди пользователей могут оказаться и боты, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Экспертная оценка ущерба составляет, по консервативным оценкам, от 1 до 3 млрд рублей. Сейчас, собственно, в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью данной организации, состоят несколько сотен тысяч человек. Но мы понимаем, что большая часть из них накручена, часть из них рекламная, боты, понятное дело», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что по иску о блокировке информации, запрещенной в России, заседание состоится 12 ноября в суде Ростова-на-Дону.

По его словам, на прошлой неделе информация была направлена в ФАС для того, чтобы добиться прекращения распространения рекламы услуг группы компаний «Кэшбери».

Лях отметил, что мошенники используют методы социальной инженерии для создания финансовых пирамид, передает ТАСС.

«Несмотря на то что сейчас мы много говорим о финансовых мошенниках в сети интернет, все-таки основным способом распространения информации о нелегальной деятельности остается личный подход, методы социальной инженерии, сетевого маркетинга. Среди 134 пирамид, выявленных Банком России с начала года, только 17 имеют признаки чистых интернет-проектов, то есть они продвигали свои услугу не через людей», – заявил он.

По его словам, задача мошенников – отключать «банальные навыки человека, отключать мозг, чтобы люди им доверяли, отдавали деньги и забывали о них». При этом очень часто жертвами становятся молодые люди.

В конце сентября Лях заявлял, что Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе компаний под брендом «Кэшбери», которую заподозрили в создании финансовой пирамиды.