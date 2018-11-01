Глава «Кэшбери» сообщил о создании новой компании

Группа компаний, действующих под брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в обнаружил признаки финансовой пирамиды, прекращает работу; расчет с клиентами будет проводиться со 2 ноября, заявил владелец компаний Артур Варданян.

Варданян опубликовал соответствующее обращение на YouTube.

В нем он сообщил о прекращении работы группы компаний «Кэшбери», а также заявил о намерении создать в начале 2019 года новую организацию: «Через 100 дней мы создадим новую компанию – JDC».

Уже в четверг, 1 ноября, «регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна».

«2 ноября будет произведен расчет индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете», – сказал Варданян.

По его словам, «финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у компании имеются, но не в полном объеме на текущий момент времени».

Глава «Кэшбери» сообщил, что был инициирован «процесс получения всех лицензий и документов» для создания JDC. Проект будет запущен «сразу в нескольких десятках стран мира»; планируется, что за первый год компания вырастет «до 5 млн участников».

Варданян сообщил также, что клиенты «Кэшбери» автоматически будут переведены на новую платформу.

Напомним, в конце сентября Центробанк (ЦБ) заподозрил «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды. В среду в ЦБ оценили число пользователей и ущерб от «Кэшбери».