Британская полиция подтвердила самоубийство вокалиста группы The Prodigy

Британские следователи подтвердили, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, заявила представитель коронерского управления графства Эссекс на юго-востоке Англии Линси Чафф.

«Полиция прибыла на место инцидента, все было сделано в соответствии с действующими протоколами, а смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений», – заявила Чафф, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Вскрытие тела было проведено 7 марта. Результаты токсикологической экспертизы будут представлены позднее, а полноценное публичное заседание по этому вопросу намечено на 23 июля.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

Группа заявила, что Флинт покончил с собой. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов.