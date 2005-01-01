Британская полиция подтвердила самоубийство вокалиста группы The Prodigy

Взгляд
11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
Разделы

Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
Перейти а раздел…

Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...

Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...

      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
      Подробности...

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Найдены черные ящики разбившего самолета Ethiopian Airlines
            Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в ЭфиопииКремль прояснил позицию с письмом сына погибшей в Эймсбери британкиЭксперт раскритиковал доклад о мировом экспорте оружияГлава ФАС рассказал о переплатах россиян за услуги ЖКХ
            Пассажир рассказал о чудесном спасении от гибели в катастрофе Boeing 737Россия отказалась первой размещать ракеты в ЕвропеНазваны страны, куда может бежать ПорошенкоНа Украине оценили возможные последствия нового Майдана
            После рейда на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» задержаны десятки мигрантовСтало известно о госпитализации Юлии НачаловойДепутат Рады рассказал, как Украина стала «заложницей Кремля» 9 мая 1945 годаБританская полиция сделала заявление о смерти вокалиста The Prodigy

            Главная тема


            Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

            «как такое возможно?»


            Гурцкая прокомментировала инцидент с девочкой-маугли в Москве

            «восточная политика»


            Эксперт оценил заявление немецкого политика о предательстве России Европой

            династия Багратиони


            Грузинская царица подала в суд на царя

            Видео

            годовщина воссоединения


            Что происходит с «крымским консенсусом»

            «потеряет в эффективности»


            За океаном оценили наземные возможности ракеты «Циркон»

            глобальная торговля


            Италия готова помочь Китаю завоевать Европу

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            армия и вооружение


            Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            Британская полиция подтвердила самоубийство вокалиста группы The Prodigy

               11 марта 2019, 14:20
            Фото: Roland Owsnitzki/imago-images.de/Global Look Press
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Британские следователи подтвердили, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, заявила представитель коронерского управления графства Эссекс на юго-востоке Англии Линси Чафф.

            «Полиция прибыла на место инцидента, все было сделано в соответствии с действующими протоколами, а смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений», – заявила Чафф, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

            Вскрытие тела было проведено 7 марта. Результаты токсикологической экспертизы будут представлены позднее, а полноценное публичное заседание по этому вопросу намечено на 23 июля.

            Вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

            Группа заявила, что Флинт покончил с собой. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............