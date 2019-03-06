The Prodigy отменили концерт в России

Британская группа The Prodigy заявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта, в том числе в России.

Соответствующая информация была опубликована в официальном сообществе коллектива в Facebook.

Выступление The Prodigy в Москве должно было состояться в июле на фестивале Park Live в Парке Горького.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в понедельник в его доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

Группа заявила, что Флинт покончил с собой, однако позже полиция сообщила, что смерть была естественной.

Сообщалось, что перед смертью вокалист The Prodigy расстался с женой и мог начать употреблять наркотики и алкоголь.