The Prodigy отменили концерт в России

Взгляд
6 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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            The Prodigy отменили концерт в России

            6 марта 2019, 09:05

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Британская группа The Prodigy заявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта, в том числе в России.

            Соответствующая информация была опубликована в официальном сообществе коллектива в Facebook.

            Выступление The Prodigy в Москве должно было состояться в июле на фестивале Park Live в Парке Горького.

            Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в понедельник в его доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

            Группа заявила, что Флинт покончил с собой, однако позже полиция сообщила, что смерть была естественной.

            Сообщалось, что перед смертью вокалист The Prodigy расстался с женой и мог начать употреблять наркотики и алкоголь.


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