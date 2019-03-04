Prodigy назвали причину смерти Кита Флинта

|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
4 марта, понедельник | Последнее обновление — 17:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин приостановил выполнение Россией ДРСМД
Разделы
Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время
Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»
Как врачи оказались сильнее следователей
Национальная мифология уничтожает население Украины
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Антипрививочники убивают своих детей
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Запрос на уважение – всеобщий
Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Политические аксиомы Путина
Обсуждение: 13 комментариев
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходныеПодробности...
Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook