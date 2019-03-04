Prodigy назвали причину смерти Кита Флинта

Группа The Prodigy выступила с официальным заявлением, в котором назвала причину смерти своего лидера Кита Флинта.

«Новости верны. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито», – заявил в официальном аккаунте группы в Instagram создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт.

Напомним, Кит Флинт умер в понедельник в возрасте 49 лет.