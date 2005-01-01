Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт умер в понедельник в возрасте 49 лет.

Музыкант найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс утром в понедельник, сообщает The Sun.

Причину смерти полиция не сообщает, однако, по словам правоохранителей, нет основания полагать, что она была насильственной.

Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. На формирование музыкальных вкусов Флинта, по его словам, оказало немалое влияние творчество групп Led Zeppelin и Pink Floyd.

В 80-е годы Флинт познакомился с ди-джеем Лиамом Хоулеттом. Через некоторое время они решили создать собственную группу. Так в 1990 году родилась группа The Prodigy. В группу кроме Флинта и Хоулетта также вошел Лерой Торнхилл. Примечательно, что еще шесть лет Флинт, с детства занимавшийся танцами, оставался в группе только в качестве танцора. Лишь в 1996 году он стал солистом, а со временем – фактически лицом The Prodigy.

Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как «Flint» и «Clever Brains Fryin».