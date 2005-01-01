Стало известно, что предшествовало смерти вокалиста The Prodigy

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт мог покончить с собой на фоне расставания с женой – японской исполнительницей Маюми Каи, пишут СМИ.

За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом в графстве Эссекс из-за раздела имущества с супругой, сообщает таблоид The Sun.

По словам источников издания, после расставания с женой вокалист The Prodigy находился в депрессии и мог вновь начать употреблять наркотики и алкоголь, от пристрастия к которым он ранее избавился благодаря супруге.

Отмечается, что в момент смерти певца Каи находилась на гастролях в Японии.

В свою очередь знакомый Флинта журналист Роб Хэдграфт сообщает, что «печальные новости о кончине музыканта появились всего лишь через два дня после того, как он в отличном стиле и приподнятом настроении преодолевал трассу в Челмсфорде», пишет Daily Mail.

Пятикилометровую дистанцию он пробежал с личным рекордом – за 21 минуту и 22 секунды.

Сосед Флинта сообщил, что в последний раз видел музыканта 10 дней назад, и он «выглядел очень хорошо», собирался в тур по Америке.

«Знаю, что в прошлом перед гастрольными поездками за рубеж он также становился требовательным к себе, занимался фитнесом, поскольку во время гастролей необходимо быть в хорошей форме», – добавил мужчина.

Напомним, тело Кита Флинта было найдено в понедельник в его доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет.

The Prodigy заявили, что вокалист покончил с собой, однако позже в полиции заявили, что это была естественная смерть.