«Дочки» Роскосмоса и Росатома удалили информацию о реакторах для космоса

Предприятия КБ «Арсенал» (входит в Роскосмос) и «Красная звезда» (входит в Росатом) удалили со своих сайтов данные о разработке ядерных источников энергии для применения в космической технике.

Так, конструкторское бюро «Арсенал», которому поручена разработка концепций перспективных космических аппаратов с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса, при обновлении дизайна сайта удалило информацию об истории разработки в СССР космических аппаратов с ядерными источниками энергии и упоминание перспективных проектов.

Аналогичная ситуация сложилась после обновления сайта предприятия «Красная звезда» – разработчика ядерных реакторов для космоса. Однако информация о разработках предприятий доступна на специализированных архивных сайтах, сохраняющих исходные страницы, передает РИА «Новости».

В пресс-службе КБ «Арсенал» сообщили, что текущий сайт – временный, и после реконструкции необходимая информация о космических проектах предприятия, включая их изображения, вернется на ресурс. По данным пресс-службы, сейчас эта информация проходит согласование.

В «Красной звезде» на запрос не ответили, перенаправив в Росатом.

В России с 2010 года разрабатывается не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Над двигателем работает предприятие Роскосмоса Центр имени Келдыша вместе с предприятиями Росатома.