После ДТП с участием скорой помощи на Кубани умерла пациентка

В Армавире в воскресенье произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, погиб один человек, пострадали четверо, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на пересечении улиц Тургенева и Карла Маркаса в 9.30 мск. Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маяками на красный свет, на перекрестке она столкнулась с легковым автомобилем Skoda. Скончалась пожилая пациентка, которая в момент аварии была в скорой помощи, передает «Интерфакс».