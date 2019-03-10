Швеция выбрала представителя на «Евровидении»

Певец Джон Лундвик представит Швецию на международном конкурсе «Евровидение» в 2019 году; он исполнит композицию Too Late For Love («Слишком поздно для любви»).

Лундвик стал победителем шведского национального конкурса Melodifestivalen, финал которого состоялся 9 марта на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, передает ТАСС.

Певец и в прошлом году был кандидатом на участие в «Евровидении», но только показал только третий результат.

Шведский участник выйдет на сцену во втором полуфинале 16 мая.

Швеция шесть раз побеждала на конкурсе. Так, в 2015 лучшим стал Монс Сельмерлев, исполнивший хит Heroes.

В субботу Сергей Лазарев, участник «Евровидения» от России, представил песню Scream («Крик»), c которой намерен участвовать в конкурсе. Менее чем за 6 часов клип к этой песне на YouTube набрал почти 900 тыс. просмотров.