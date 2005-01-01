Президент США Дональд Трамп оценил перспективы дальнейших переговоров с КНДР по спорным вопросам.

Говоря о перспективах дальнейшего переговорного процесса между странами, президент США подчеркнул: «У меня есть чувство, что в дальнейшем что-то будет, что-то хорошее», передает ТАСС.

«Со временем мы чего-то добьемся», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он решил, что в Ханое был «неподходящий момент, чтобы подписывать что-либо, посмотрим, что произойдет через какое-то время».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась оправдать провал переговоров с КНДР в Ханое нежеланием Трампа заключать плохую сделку.

Лидеры Конгресса США от обеих партий также поддержали решение Трампа прервать саммит в Ханое и не подписывать совместный документ по итогам переговоров с лидером КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа».