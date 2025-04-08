Копенгаген разрешил бездомным ночевать в муниципальных парках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каомитет по технологиям и окружающей среде Копенгагена единогласно поддержал проект нового постановления, разрешающего бездомным ночевать в муниципальных парках, сообщает ТАСС. Это решение освобождает их от штрафов и изгнания, предоставляя безопасное пространство для ночлега.

Глава отдела мэрии по технологиям и окружающей среде Лине Барфуд подчеркнула, что необходимо создать просторный и гостеприимный город для всех его жителей, включая бездомных. Однако кладбища и детские площадки останутся закрытыми для ночевок.

Карина Вестергор Мадсен, возглавляющая отдел мэрии по социальным вопросам, заявила, что сон не должен быть наказуемым в Копенгагене, и город должен обеспечить права бездомных. По ее словам, это важный шаг в направлении того, чтобы сделать Копенгаген доступным для всех.

Предложение об изменении правил будет передано на рассмотрение в несколько комитетов и советов, а также в муниципальный орган по охране природы и полицию. По данным мэрии, число бездомных в городе увеличилось с 1370 человек в 2022 году до 1387 в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения подходов к борьбе с бездомными в стране, ранее датское телевидение обвинило его в подкупе бездомных для видео о покупке Гренландии, а бездомные во Франции выиграли 500 тыс. евро в лотерею на деньги с украденной карты.