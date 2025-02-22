События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Бездомные выиграли 500 тыс. евро в лотерею во Франции на деньги с украденной карты
Бездомные в Тулузе выиграли 500 тыс. евро в лотерею, купив билет на украденные деньги
Во французской Тулузе бездомные выиграли в лотерею полмиллиона евро, использовав украденную банковскую карту для покупки билета, который принес им удачу.
Во французском городе Тулуза произошло необычное событие, пишет Parisien. Бездомные, используя украденную банковскую карту, выиграли в лотерею 500 тыс. евро.
Житель Тулузы, Жан-Давид, обнаружил, что его карта была использована для покупки скретч-карты, которая принесла максимальный выигрыш, передает РИА «Новости».
3 февраля Жан-Давид заметил пропажу своих документов и банковской карты из машины, припаркованной в центре Тулузы. Связавшись с банком, он узнал о транзакции на 52,5 евро. Продавец табачного магазина неподалеку рассказал, что двое мужчин, по виду бездомные, купили лотерейные билеты и стерли защитный слой тут же, обнаружив, что один из них выиграл 500 тыс. евро.
Деньги пока не были востребованы, но полиция сообщила Жан-Давиду, что средства будут конфискованы. Мужчина заявил о готовности разделить выигрыш с бездомными, предложив им связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном. Жан-Давид отметил, что без его карты выигрыш был бы невозможен, но без бездомных он бы не купил билет.
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