В НХЛ оценили шансы Овечкина забить 1000 голов

Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»

Tекст: Мария Иванова

Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя по количеству голов легендарного канадца Уэйна Гретцки. 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу, став единоличным рекордсменом лиги. Это достижение получило широкий отклик в мировых СМИ, которые акцентировали внимание на значимости события и личной истории спортсмена, отмечает ТАСС.

Шведская газета Expressen отметила, что Овечкин совершил «невозможное». «Овечкин совершил невозможное, побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ».

Газета The Guardian подчеркнула, что Овечкин достиг рекорда раньше, чем кто-либо мог ожидать.

The Washington Post подчеркнула его уникальные способности снайпера: «С помощью ослепительного кистевого броска абсолютная икона «Вашингтона» забросила шайбу в ворота Сорокина». Издание также заметило, что приезд Овечкина в Вашингтон полностью изменил отношение города к спорту.

Reuters выпустило материал с заголовком «От трагедии до триумфа. Овечкин оставляет после себя наследие», в котором вспомнило, что Овечкин в десятилетнем возрасте пережил гибель старшего брата в автокатастрофе. Большинство СМИ акцентировали внимание на том, что во время чествования россиянин особое внимание уделил семье.

Канадский портал Sportsnet обратил внимание на символизм и эмоциональность момента, когда Овечкин отметил свой рекорд, прокатившись по льду на животе. «Именно в этом и заключалась эта погоня – в волне радости, которая прокатилась по арене и за ее пределами, по всей игре, навсегда измененной номером 8».

Французская газета L'Equipe напомнила о препятствиях, таких как локауты и пандемия, которые могли помешать Овечкину достичь цели раньше. Также газета напомнила, что Овечкин преодолел отметку в 40 голов в этом сезоне, несмотря на травму, заставившую его пропустить 16 матчей.

Испанская Marca, которая редко освещает хоккейные новости, назвала рекорд «чудом Овечкина» и заявила, что россиянин достиг Эвереста.

Сам Овечкин выразил благодарность своему одноклубнику Никласу Бэкстрему, сыгравшему ключевую роль в его успехе. Он признался, что испытал сильные эмоции, увидев шведского напарника после исторической шайбы, и отметил, что они поддерживают друг друга с момента начала совместной игры в 2007 году, передает РИА «Новости».

«Когда я увидел Ники, мне захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, и мы выросли вместе», – отметил он.

Бэкстрем также признался в эмоциональности момента.

Овечкин и Бэкстрем вместе играли за «Вашингтон Кэпиталз» и московское «Динамо» во время локаута в НХЛ. В последние годы Бэкстрем восстанавливается после тяжелой травмы бедра, в ноябре 2023 года он временно приостановил карьеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.