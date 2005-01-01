Белый дом попытался оправдать провал переговоров с КНДР

Взгляд
1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 06:41  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Белый дом попытался оправдать провал переговоров с КНДР

             1 марта 2019, 04:33
          Фото: Michael Candelori/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась оправдать провал переговоров с КНДР в Ханое нежеланием президента США Дональда Трампа заключать плохую сделку.

          По словам Сандерс, Трамп отказался заключать плохую сделку на саммите с КНДР, тем самым не повторив ошибки 44-го президента Барака Обамы при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.

          «Президент Обама не стал отказываться от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп отказался делать такие ошибки в отношении Ирана, КНДР и кого-либо еще. Президент Трамп ставит безопасность американцев выше политики», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

          Ранее решение Трампа прервать саммит в Ханое и не подписывать совместный документ по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном поддержали лидеры Конгресса США от обеих партий.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа».


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