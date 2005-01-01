Белый дом попытался оправдать провал переговоров с КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась оправдать провал переговоров с КНДР в Ханое нежеланием президента США Дональда Трампа заключать плохую сделку.

По словам Сандерс, Трамп отказался заключать плохую сделку на саммите с КНДР, тем самым не повторив ошибки 44-го президента Барака Обамы при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.

«Президент Обама не стал отказываться от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп отказался делать такие ошибки в отношении Ирана, КНДР и кого-либо еще. Президент Трамп ставит безопасность американцев выше политики», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее решение Трампа прервать саммит в Ханое и не подписывать совместный документ по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном поддержали лидеры Конгресса США от обеих партий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа».