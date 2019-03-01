Конгресс США поддержал решение Трампа прервать переговоры в Ханое

Лидеры Конгресса США от обеих партий поддержали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прервать саммит в Ханое и не подписывать совместный документ по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, «решение пригласить Ким Чен Ына в Сингапур и Вьетнам, чтобы показать северокорейской делегации то экономическое процветание, которое стало бы возможным для них, если бы они выбрали новый путь», было мудрым, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд Трамп] заслуживает похвалы за то, что ушел, когда стало ясно, что в деле денуклеаризации не было достигнуто достаточного прогресса», – заявил политик.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь отметила, что «рада, что президент [США Дональд Трамп] ушел с этой встречи», так как представители КНДР «хотели снятия санкций без денуклеаризации». «Нам нужна денуклеаризация», – подчеркнула Пелоси.

При этом он признала, что выиграл от этой ситуации все равно лидер КНДР.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер порадовался, что Трамп «признает нежелание Северной Кореи заключать всеобъемлющее соглашение».

«Президент [США Дональд Трамп] правильно сделал, что ушел и не стал заключать плохое соглашение просто ради фотосессии. Я все время опасался возможности того, что будет заключено плохое соглашение, особенно учитывая то, что на президента сейчас оказывается давление с других сторон», – подчеркнул Шумер.

Аналогичную точку зрения выразил и лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. «Президент Трамп правильно сделал, что ушел от поверхностной и потенциально опасной сделки, которая бы подорвала огромный прогресс, которого смогла добиться эта администрация», – сказал Маккарти.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа».