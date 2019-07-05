Над Вашингтоном прошел военно-воздушный парад

В рамках празднования Дня независимости США над центром Вашингтона пролетели истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning, тяжелый бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit и другие виды воздушной техники.

Несмотря на пасмурную погоду, перед выступлением Дональда Трампа у Мемориала Авраама Линкольна над Вашингтоном пролетел президентский борт, передает ТАСС.

Во время речи главы Белого дома в небе американской столицы зрители увидели тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning, а также вертолеты AH-64 Apache и элитную пилотажную группу ВМС США «Голубые ангелы».

Кульминацией церемонии стал праздничный фейерверк.