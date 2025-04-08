Ветераны СВО из Пскова рассказали об адаптации к мирной жизни после ранений

Участники программы «Перезагрузка» рассказали, как живут после ранений на СВО

Tекст: Ирма Каплан

Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, своим примером мотивируют других: организовывают мероприятия в госпиталях, помогают в реабилитации, устраивают соревнования и бегают марафоны, рассказали в «Народном фронте».

Кадровый офицер и штурмовик Никита в ходе СВО подорвался на мине в Запорожской области и лишился ноги от тазобедренного сустава, потерял 80% крови, но выжил. Теперь он 28-летний участник программы «Перезагрузка» от «Народного фронта», открыл мебельное производство во Пскове и развивает адаптивный спорт.

«Брат воспринял новость о моем ранении, будто ничего и не было. Когда он узнал, единственная его фраза была, что даже если мне не сделают протез, он будет до конца своих дней носить меня на руках, лишь бы только я продолжал жить, развиваться, не заморачиваться по поводу своей травмы», – сказал Никита.

Он признался, что еще в школе подрабатывал на мебельной фабрике, а позже с братом он учился производству мебели по видеоурокам. После закупили оборудование, сняли помещение в аренду, стали продавать кровати через интернет. Постепенно появились и постоянные клиенты.

Кроме того, после ранения Никита пошел учиться в Псковский государственный университет по программе «Инженер-конструктор машиностроительных производств», а в свободное от бизнеса и учебы время он – капитан команды региона по волейболу сидя. Еще Никита стреляет из лука и является соорганизатором школы адаптивного спорта с коллегами-ветеранами Камилем и Дмитрием.

Занимаются в школе могут не только люди с ограниченными возможностями, ветераны СВО, но и все желающие – взрослые и дети.

Ветеран СВО Камиль подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на луганском направлении, лишился ноги, но удалось сохранить коленный сустав и установить протез. Вернулся к жизни через работу в военкомате и спорт. Он пишет гранты для школы адаптивного спорта, ведет организованную им секцию самбо для детей от 6 до 14 лет.

А штурмовик Дмитрий – первый человек в России, который пробежал марафон на протезе (42 километра за 5 часов), но рекорд не зафиксирован. В 2014 году в бою за донецкий аэропорт он лишился ноги от тазобедренного сустава. Но смог вернуться к жизни, стал вдохновителем адаптивного спорта в регионе, руководит Ассоциацией ветеранов СВО и организует мероприятия для ветеранов, отмечая важность спорта для реабилитации.

Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.