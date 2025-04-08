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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    8 апреля 2025, 12:05 • Новости дня

    Ветераны СВО из Пскова рассказали об адаптации к мирной жизни после ранений

    Участники программы «Перезагрузка» рассказали, как живут после ранений на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Никита, Камиль и Дмитрий после ранений на СВО продолжают активную деятельность: открыли производство мебели, занимаются адаптивным спортом и работают в военкомате, рассказали в «Народном фронте».

    Ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, своим примером мотивируют других: организовывают мероприятия в госпиталях, помогают в реабилитации, устраивают соревнования и бегают марафоны, рассказали в «Народном фронте».

    Кадровый офицер и штурмовик Никита в ходе СВО подорвался на мине в Запорожской области и лишился ноги от тазобедренного сустава, потерял 80% крови, но выжил. Теперь он 28-летний участник программы «Перезагрузка» от «Народного фронта», открыл мебельное производство во Пскове и развивает адаптивный спорт.

    «Брат воспринял новость о моем ранении, будто ничего и не было. Когда он узнал, единственная его фраза была, что даже если мне не сделают протез, он будет до конца своих дней носить меня на руках, лишь бы только я продолжал жить, развиваться, не заморачиваться по поводу своей травмы», – сказал Никита.

    Он признался, что еще в школе подрабатывал на мебельной фабрике, а позже с братом он учился производству мебели по видеоурокам. После закупили оборудование, сняли помещение в аренду, стали продавать кровати через интернет. Постепенно появились и постоянные клиенты.

    Кроме того, после ранения Никита пошел учиться в Псковский государственный университет по программе «Инженер-конструктор машиностроительных производств», а в свободное от бизнеса и учебы время он – капитан команды региона по волейболу сидя. Еще Никита стреляет из лука и является соорганизатором школы адаптивного спорта с коллегами-ветеранами Камилем и Дмитрием.

    Занимаются в школе могут не только люди с ограниченными возможностями, ветераны СВО, но и все желающие – взрослые и дети.

    Ветеран СВО Камиль подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на луганском направлении, лишился ноги, но удалось сохранить коленный сустав и установить протез. Вернулся к жизни через работу в военкомате и спорт. Он пишет гранты для школы адаптивного спорта, ведет организованную им секцию самбо для детей от 6 до 14 лет.

    А штурмовик Дмитрий – первый человек в России, который пробежал марафон на протезе (42 километра за 5 часов), но рекорд не зафиксирован. В 2014 году в бою за донецкий аэропорт он лишился ноги от тазобедренного сустава. Но смог вернуться к жизни, стал вдохновителем адаптивного спорта в регионе, руководит Ассоциацией ветеранов СВО и организует мероприятия для ветеранов, отмечая важность спорта для реабилитации.

    Как писала в начале апреля газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, который наделяет статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований.

    В марте президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции до 30 марта.

    7 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.

    При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 22:44 • Новости дня
    Жительница Белгорода приняла звонок от Гладкова за мошенничество

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с ситуацией, когда проводимый им телефонный опрос жителей региона принимают за звонок мошенников.

    Инцидент произошел в понедельник во время телефонного разговора с жительницей Белгорода, в котором Гладков уточнял информацию о восстановлении жилья после обстрела, передает РИА «Новости».

    Женщина усомнилась в подлинности голоса губернатора, заявив, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым: «Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали».

    Гладков, в свою очередь, поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонных мошенников подобная реакция оправдана. Он отметил важность осторожности и необходимости избегать передачи лишней информации.

    «Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», – подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Гладков рассказал о случае, когда его звонок, сделанный в рамках контроля восстановления жилья, был воспринят жительницей области как мошеннический. Глава региона проводит выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах.

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    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    7 апреля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью

    ВСУ разместили колумбийских наемников в районе урочища Глубокое на границе

    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска отправили колумбийских наемников в район урочища Глубокое, находящегося на границе Сумской и Курской областей, сообщили в группировке «Север».

    Источник из группировки «Север» рассказал, что украинские Вооруженные силы ввели наемников из Колумбии на границу между Сумской и Курской областями в районе урочища Глубокое, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии d боях на Украине.

    До этого под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ.

    Также сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования.

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 18:43 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.

    С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

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    7 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Минск договорился о рефинансировании российских кредитов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск смог договориться о рефинансировании кредитов, выданных ранее правительством России.

    Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1» отметил сложность переговоров, подчеркнув, что тем не менее удалось достичь соглашений по отдельным кредитным договорам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах, защитив торговлю от санкций.

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    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    8 апреля 2025, 05:55 • Новости дня
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    @ Lukasz Gagulski/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В марте польские пользователи соцсетей проявили рекордный за три года уровень неприязни к украинцам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    В марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом, составляя 32% всех упоминаний. Поляки часто обвиняют украинцев, проживающих в Польше, в ухудшении криминогенной обстановки и злоупотреблении социальными льготами.

    Тема Волынской резни также широко обсуждалась, являясь предметом 46% комментариев, передает ТАСС со ссылкой на PAP.

    Представитель аналитического центра Res Futura Михал Федорович отметил, что агрессивность поляков в интернет-дискуссиях по отношению к украинцам усилилась. Это связано с усталостью местного населения от поддержки украинских беженцев и с нерешенными проблемами вокруг эксгумации жертв Волынской резни.

    На данный момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс Польши, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    7 апреля 2025, 16:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, в здании находились тяжелобольные пациенты на аппаратах ИВЛ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий назвал это «вопиющим актом терроризма», подчеркнув, что в результате обстрела здание получило значительные повреждения, однако пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет.

    Ранее ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.

    В феврале украинские военные ударили по Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке.

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    8 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» в последние сутки уничтожала живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    «Враг продолжает переброску элитных штурмовых подразделений в Краснопольский район Сумской области. На направлении вскрыты подразделения 82 одшбр. Северяне уничтожили несколько составов этой бригады в Суджанском приграничье, доукомплектование подразделения происходило за счет мотивированных 18-24 летних украинцев», – говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром ВСУ попытались прорваться в направлении Демидовки при поддержке танка Abrams. Живая сила и техника противника были уничтожены операторами БПЛА.

    Кроме того под прикрытием непогоды ВСУ пытались перебросить очередную штурмовую группу в приграничную лесополосу, она была уничтожена.

    Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУ пытаются объединиться, однако «северяне» «своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», отмечается в ообщении.

    В данный момент штурмовые отряды «Бесстрашных» продолжают зачистку лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки.

    Вражеские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары по российской территории. Около Поповки было зафиксировано попадание украинского артиллерийского снаряда по группе ВСУ, сбросами противник также поражает своих «побратимов», которые пытаются вернуться в Сумскую область, отметили в группировке.

    Российские операторы БПЛА продолжают фиксировать колоссальные потери противника на данном направлении. Исходя из данных объективного контроля и некрологов в соцсетях, количество уничтоженных противников уже превысило 1 тыс. человек.

    На этом направлении за минувшие сутки «северянами» было уничтожено пять единиц вражеской техники, в том числе две единицы. бронетехники.

    Как сообщили в группировке «Север», на Сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня (Курская область) и на участок госграницы в районе Беловод.

    Украинские формирования пытаются выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты, в частности, гору Фагор для контроля за передвижениями российских штурмовых групп. Однако мотострелковые подразделения, сломив сопротивление противника, смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, в группировке отметили, что опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наемников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают и сами украинские военачальники.

    В общей сложности продвижение «северян» в Курской области составило свыше 7,3 тыс. метров.

    Накануне сообщалось, что «северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

    До этого группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя

    ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области

    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.

    Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.

    Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.

    Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

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    7 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    @ Михаил Метцель//ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

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    7 апреля 2025, 17:31 • Новости дня
    В Петербурге начали ковку заготовок для АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заводе «АЭМ-Спецсталь» в Петербурге начали работу по ковке заготовок для корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2» в Венгрии, общий вес которых составляет около 600 тонн.

    Процесс ковки проходит на одном из крупнейших в Европе автоматизированных кузнечных комплексов, передает ТАСС.

    Директор по операционной деятельности компании «АЭМ-технологии» Андрей Шиканков отметил, что это событие является этапом в производстве важнейших частей реакторного оборудования. Он уточнил, что «сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Мы собираемся изготовить обечайки для следующего блока № 6».

    Технологическая операция по ковке заготовок была проведена в присутствии представителей венгерских заказчиков, передает «Интерфакс».

    Ковка заготовок – это один из начальных этапов в производстве реакторного оборудования. После придания заготовкам необходимой формы они будут переданы для механической обработки. В итоге из этих заготовок будут изготовлены конструктивные элементы корпуса реактора ВВЭР-1200 поколения III+.

    АЭС «Пакш-2» – первый проект АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 в Европейском союзе. Лицензия на строительство была выдана в августе 2022 года венгерским регулятором, что подтвердило соответствие проекта европейским нормам безопасности. Проект оценивается в 12,5 млрд евро, 80% которых финансируется за счет российского кредита.

    Сооружение пятого и шестого энергоблоков планируется завершить в начале 2030-х годов, что увеличит мощность станции до 4400 мВт. Предполагается, что доля атомной энергии в энергобалансе Венгрии достигнет 70%.

    В 2023 году глава Росатома посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии и заявил о планах заливки первого бетона к 2025 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт требует от других государств прекратить попытки помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.

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    7 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон об отпуске для членов семей раненых бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год для супругов, детей и родителей раненых участников специальной военной операции.

    Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

    Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

    Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

    Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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