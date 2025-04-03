Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Госдума России приняла законопроект, инициированный правительством, который присваивает статус ветеранов боевых действий всем бойцам, отражавшим вторжение на территорию России, включая участников добровольческих формирований, передает ТАСС.

Законопроект, принятый в третьем чтении, вносит изменения в закон «О ветеранах» и расширяет список категорий лиц, имеющих право на получение данного статуса.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий будет предоставляться не только военнослужащим, но и сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и Следственного комитета, выполнявшим задачи по защите территорий России. Также этот статус распространяется на лиц, которые защищали границы страны и территории, прилегающие к районам специальной военной операции (СВО). Лица, получившие ранения или заболевания в ходе выполнения таких задач, получат статус инвалидов боевых действий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что новые нормы обеспечат поддержку солдат и офицеров, защищающих страну. По его словам, присвоение статуса ветерана и инвалида боевых действий позволит этим людям получать дополнительные выплаты и социальную поддержку. Кабинет министров также получил полномочие определять перечень территорий, прилегающих к районам проведения СВО, в зависимости от динамики ее проведения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции (СВО) до 30 марта.

Путин также поручил создать отдельное направление поддержки для ветеранов СВО. Кроме того, президент России распорядился создать цифровой архив историй участников СВО.