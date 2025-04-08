Политолог Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН – это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

«От такого дипломата в ООН можно ожидать любых безумных русофобских инициатив. Однако в силу того, что в Совбез Украина не входит, реального вреда России новый постпред нанести не сможет», – указал он. Как бы то ни было, это демонстрационный ход Зеленского, считает аналитик.

«Он прекрасно знает, что в ООН назначаются представители, которые максимально полно отражают политику того или иного государства. Таким образом нынешняя украинская власть показывает своеволие перед лицом США и ЕС. Кроме того, становится предельно ясно, насколько недоговороспособен и маловменяем офис Зеленского», – подчеркнул собеседник.

«Мельник должен презентовать в ООН ксенофобскую Украину, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических. Его задача в продвижении любыми способами «хотелок» Киева без оглядки на другие страны», – детализировал эксперт.

По мнению аналитика, назначение нельзя назвать «даже частью внешней политики, призванной обеспечить безопасность государства и его граждан, продвижение национальных интересов». «Если кто-то считает, что у Украины осталась хоть какая-то репутация в межгосударственных отношениях, то назначение Мельника в ООН – сокрушительный удар по этой самой репутации», – резюмировал Скачко.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил скандального экс-посла в ФРГ Андрея Мельника постоянным представителем Украины при ООН. Дипломат известен хамством в отношении европейских политиков. Так, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Перед отъездом экс-посол выразил сожаление и согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.

Мельник уверял, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев «борцом за свободу». Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».