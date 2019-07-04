Трампа атаковали за танки на улицах Вашингтона

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...

Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

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            Трампа атаковали за танки на улицах Вашингтона

            Ржавые танки, по мысли Трампа, должны повысить американский патриотизм   4 июля 2019, 20:10
            Фото: Erik S. Lesser/EPA/ТАСС
            Текст: Виктория Никифорова

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            Парад в честь Дня независимости расколол американское общество. Одни умиляются демонстрации военной мощи, другие обвиняют Трампа в спекуляции на народном празднике. Критика, которая раздается в адрес верховного главнокомандующего США, удивительно напоминает риторику некоторых российских общественных деятелей по поводу происходящего в нашей стране.

            В этом году президент Трамп решил отпраздновать День независимости США, устроив в Вашингтоне небольшой военный парад. Предполагалось, что 4 июля на улицы города выйдут танки, подразделения всех родов американских войск исполнят свои официальные гимны, а над городом пролетят истребители и бомбардировщики.

            Планов громадье не удалось реализовать полностью. Мостовые Вашингтона не приспособлены для прохода боевой техники, так что ее пришлось просто водрузить на специальные платформы рядом с Мемориалом Линкольна. В ходе подготовки к параду корреспонденты заметили лишь две стареньких БМП «Брэдли» и два танка «Абрамс». С пролетом бомбардировщика Б-52 возникли трудности, но истребители F-35 должны появиться в небе, если позволит погода. На фоне скудного набора военной техники Трамп планирует обратиться к нации. Вечером состоится праздничный салют.

            В целом, мероприятие, задуманное Трампом, совершенно потерялось на фоне всех тех активностей, которые приурочены в Вашингтоне ко Дню независимости. Массовые празднества продлятся вплоть до вечера воскресенья и будут включать в себя концерты, выставки, вечеринки и даже яркие протестные акции – вроде запуска в воздух гигантского надувного «малыша Трампа».

            «Танки есть, но танков нет», – иронизируют власти Вашингтона в своем официальном Твиттере. Мэр столицы Мюриэль Боузер, чернокожая дама, состоящая в Демократической партии, также скептически отозвалась о президентской попытке «демонстрации военной мощи». Говорят, что руководство американской столицы старательно саботировало трамповские планы, так что акция получилась более чем скромной.

            Однако вокруг этой наспех организованнной имитации военного парада стремительно поднялся предсказуемый хайп. Антитрамповские СМИ (к которым относятся едва ли не все основные масс-медиа США), активисты в соцсетях и вездесущие правозащитники разбранили президента за попытку «политизации» Дня независимости и саморекламы на его фоне.

            Сам Трамп говорил, что его вдохновил пример грандиозного французского парада в День взятия Бастилии, на котором он побывал два года назад. Там и самолеты, и танки, и войска имелись в полном комплекте. Злые языки утверждают, однако, что Трампу не дают покоя лавры Ким Чен Ына, и 4 июля в Вашингтоне выглядит подозрительно похожим на парады в КНДР.

            В ход идет и фиинансовый аргумент. Принадлежащая хозяину «Амазона» и давнему врагу Трампу Джеффу Безосу «Вашингтон Пост» подсчитала, что расходы на прибытие военной техники и самолетов в Вашинтон достигнут 92 миллионов долларов.

            «Цена нашего великого «Салюта Америке» куда меньше, чем он на самом деле стоит, – оправдывается Трамп в своем Твиттере. – Самолеты у нас есть, летчики есть, аэропорт (Эндрюс) у нас под боком, все, что надо, это топливо. Танки тоже есть и все остальное тоже. Фейерверки за счет спонсоров».

            На самом деле, 92 миллиона долларов на организацию главного праздника страны в ее столице – это, по американским меркам, смешные деньги. Совсем недавно тот же Безос купил себе квартиру в Нью-Йорке за вполне сопоставимые 80 миллионов. Однако помимо экономических аргументов, у критиков Трампа есть неубиваемая и столь хорошо нам знакомая политическая риторика.

            «Военизированные шоу абсолютно противоречат истинному духу Америки, напоминая, скорее, о Китае и КНДР,» – критикует инициативу Трампа телеканал NBC. «Президент осознает силу милитаризированного патриотизма, – рассуждает проповедник и правозащитник Джон Павловитц. – Он знает, что звездно-полосатый флаг – это дешевый наркотик для тех, кто считает Америку своей собственностью, для тех, кому только наличие врага дает смысл жизни».

            «Вы вообще можете представить, чтобы Обама тратил такие деньги на бессмысленное фашистское милитаристское шоу?!» – возмущается в Твиттере видный вашингтонский креакл Эрик Вольфсон.

            «Чем выставлять на улицах танки, лучше было бы выставить клетки, – вторит ему бывший глава Федрезерва Ален Гринспен. – Разве это не лучше отражает то, во что превратилась Америка?»

            На 4 июля запланированы многочисленные шествия активистов, правозащитников, феминисток и прочих антитрамповских дружин. Ожидают, что в дело могут вмешаться отряды антифа, и тогда празднование в центре Вашингтона и вовсе может перерасти в побоище. Готовится к полету «малыш Трамп» – огромный надувной пупс в памперсе с лицом президента США. Единственное, что ему могут запретить полет в связи с пролетом истребителей.

            В Твитттере развернута кампания под хэштегом «Бойкотируем трамповское 4 июля!» Вся левая богема США нещадно критикует вполне заурядную для других стран идею чествования вооруженнных сил.

            Актер Джон Легуизамо сравнил Трампа с Гитлером, а в параде усмотрел «нацистскую акцию». Его коллега Джн Кьюзак напомнил, что неэтично расходовать деньги налоплательщиков на праздник в то время, как дети нелегальных мексиканских мигрантов страдают «в нечеловеческих условиях».

            Лоренсу Трайбу, профессору Гарвардского университета, два несчастных танка «Абрамс» напомнили разгон студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь.

            Итог дискуссии подвел писатель Стивен Кинг: «Большой вооенный парад Трампа? Это то, что делают только диктаторы».

            Надо заметить, что живой классик ошибается. Вопреки Кингу, военная техника не раз выходила на улицы американской столицы. Парадами с участием танков и самолетов отмечали свои инаугурации многие президенты США. Среди них были и Рузвельт, и Эйзенхауэр и даже столь любимый Кингом Джон Кеннеди, убийству которого писатель посвятил один из своих бестселлеров.

            До сих пор военнная техника в куда большем масштабе появлется на улицах Вашингтона в дни ежегодной встречи ассоциации армии США. Регулярно здесь проводятся и выставки новейшего вооружения.

            На самом деле, военные парады – типичная примета Америки, которую они потеряли. Америки, которую Трамп пытается сделать снова великой. Именно поэтому простые туристы и жители Вашингтона без комплексов фотографируются рядом с ржавыми БМП и даже рассказывают скептически настроенным журналистам, что им, в целом, нравится идея Трампа. И именно этот традиционализм вызывает такую бурную истерику у либеральной общественнности США.


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