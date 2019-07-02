Трамп собрался вывести танки на улицы Вашингтона

На улицах Вашингтона в День независимости США (4 июля) впервые покажут настоящие танки, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он сообщил, что в 2019 году праздник будет «особенным». По словам Трампа, «будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже», а на улице «будут выставлены танки», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN и New York Times,

СМИ предположили, что речь может идти об истребителях-бомбардировщиках F-35, также над столицей США, возможно, пролетит президентский борт номер один.

Трамп отметил, что «с танками приходится быть очень острожными», так как тяжелая техника вредит дорогам, поэтому планируется «поставить их в определенных местах».

«У нас есть новейшие танки «Шерман» и новейшие танки «Абрамс», – заявил Трамп.

В ответ СМИ и пользователи соцсетей напомнили, что «Шерманы» использовались еще во Второй мировой войне. Их перестали производить в 1945 году.

СМИ предполагают, что танки поставят на Национальной Аллее, которая находится между Конгрессом и мемориалом Аврааму Линкольну. Трамп со ступеней мемориала обратится к американцам.

В 2018 году Трампу пришлось отказаться от военного парада в Вашингтоне 10 ноября в годовщину 100-летия окончания Первой мировой войны.