США пригрозили Венесуэле «глобальным ответом» в случае ареста Гуайдо

Если лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо после возвращения из Колумбии на родину будет арестован, то «понадобится глобальный ответ», заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан», – заявил Абрамс, слова которого приводит ТАСС.

Тем временем постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьба Гуайдо после возвращения из Колумбии будет решаться в Верховном суде Венесуэлы.

«В Венесуэле есть свои институты, у нас есть Верховный суд, и именно Верховный суд будет решать этот вопрос», – подчеркнул венесуэльский дипломат.

Накануне Россия и Китай заблокировали американский проект резолюции СБ ООН по Венесуэле. После этого США пообещали Гуайдо «решительную поддержку».

Напомним, 23 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которому Верховный суд Боливарианской Республики запретил выезд из страны, был замечен в приграничном колумбийском городе Кукута в компании с президентом Колумбии Иваном Дуке.