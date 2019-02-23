Гуайдо нарушил судебный запрет на выезд из Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которому Верховный суд Боливарианской Республики запретил выезд из страны, был замечен в приграничном колумбийском городе Кукута в компании с президентом Колумбии Иваном Дуке.

Аргентинский новостной кабельный телеканал Todo Noticias (TN) в прямом эфире показал, как Гуайдо разговаривает с президентом Колумбии неподалеку от сцены, на которой проходит благотворительный концерт, передает ТАСС.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за пределы Боливарианской Республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам.

Напомним, в пятницу Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Между тем, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.