Тимошенко обвинила Раду в пособничестве Порошенко из-за отказа заниматься импичментом

Верховная рада третий день не регистрирует постановление о создании временной следственной комиссии, что позволило бы начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко, заявила в Верховной раде кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Парламент уже третьи сутки не может принять решение о создании временной следственной комиссии о начале процедуры импичмента. Парламент – сообщник президента», – передает ее слова ТАСС.

Она объяснила, что постановление о создании комиссии подписано фракцией «Самопомощь», Радикальной партией, партиями «Возрождение», «Батькивщина» и независимыми депутатами, но «листы для сбора подписей для начала импичмента главнокомандующему, который воровал у собственной армии» оказались аннулированы. Также Тимошенко заявила, что аппарат Рады не регистрирует постановление.

«Это означает, что покрывают преступление, что о нем пытаются умолчать и дать «индульгенцию». Это также приговор руководству Верховной рады, которая отказалась честно рассмотреть этот процесс», – считает Тимошенко.

Спикер Рады Андрей Парубий назвал ее слова «ложью», отметив, что давление на аппарат Рады идет постоянно. Он призвал Тимошенко прекратить «привлекать госслужащих для своей предвыборной кампании».

Между тем, в центре Киева проходит многолюдный марш с требованием импичмента Порошенко. Люди идут колонной по Крещатику в сторону администрации президента с плакатом, на котором написано «Импичмент президенту». Также участники марша держат транспаранты «Кандидатов много, мародер один», «Победа Украины – Импичмент Порошенко».

Во вторник Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента действующего главы государства из-за «содействия врагу». Требование об импичменте появилось после того, как украинские журналисты опубликовали расследование о связи Порошенко и его сторонников с контрабандными закупками запчастей для военной техники из России.