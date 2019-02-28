Ударные возможности перспективных эсминцев «Лидер» значительно возросли

Эскизное проектирование перспективного российского эсминца проекта 23560 «Лидер» завершено: длина корабля увеличилась до 230 м, водоизмещение достигло 20 тыс. тонн, а число высокоточных крылатых ракет «Циркон» и «Калибр» превысило 100 единиц, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

По словам источника, эскизное проектирование эсминца завершено, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта, передает ТАСС.

«Лидер» сможет нести более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс», – рассказал источник, добавив, что наибольшая длина эсминцев будет достигать 230 м, а водоизмещение составит 20 тыс. тонн.

Он также уточнил, что первые два эсминца «Лидер» (головной и первый серийный) планируется спустить на воду к концу 2020-х годов, на постройку одного корабля уйдет, по предварительным оценкам, семь лет.

«По действующей госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы опытно-конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году с переходом непосредственно к строительству», – сообщили в кораблестроительной отрасли.

«Стоимость постройки каждого корабля, предварительно, составит 100 млрд рублей», – утверждает источник.

Напомним, в июле прошлого года в ВМФ России назвали сроки начала строительства эсминцев «Лидер».