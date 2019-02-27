Россия и Украина договорились о возвращении задержанных рыбаков на родину

Председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов объявил о подписании Киевом протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, в рамках которого оговорен вопрос о возвращении задержанных рыбаков на родину.

Белов утверждает, что «протокол [с Россией был] подписан по дипломатическим каналам», передает ТАСС.

«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», – заявил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

По словам Белова, документ якобы предоставляет Украине ряд преимуществ, одно из которых – квота на вылов бычка в объеме 9 тыс. тонн. При этом квота на вылов бычка для Россия якобы зафиксирована на уровне 6 тыс. тонн.

«Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют», – сообщил украинский чиновник.

По условиям протокола, Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.

Напомним, в октябре прошлого года украинский депутат сорвал заседание комиссии по Азовскому морю, в результате главе российской делегации по Азовскому морю запретили въезд на Украину.

Примерно через месяц, в ноябре прошлого года корабли ВМС Украины устроили в Черном море провокацию. После этого украинским рыбакам в Азовском море порекомендовали вернуться в порты.