Украинским рыбакам порекомендовали вернуться в порты в Азовском море

Украинские моряки, которые находятся в Азовском море и занимаются рыбной ловлей, должны вернуться в порты в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил первый замминистра аграрной политики Украины Максим Мартынюк.

По его словам, основные риски отмечаются для рыбной отрасли.

«Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось», – написал он в своем Facebook.

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