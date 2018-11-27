На Украине оценили влияние военного положения на экономическую активность

Введение военного положения в некоторых регионах Украины не окажет влияния на экономическую активность государства, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

Из сообщения пресс-службы МЭРТ следует, что «указы президента Украины «Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения на Украине» и «О введении военного положения на Украине» в настоящее время не накладывают ограничений на экономическую активность на всей территории Украины», передает ТАСС.

В министерстве добавили, что граждане и компании могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

Ведомство пообещало информировать о любых изменениях, связанных с «экономической активностью и внешнеэкономической деятельностью».

До этого в Международном валютном фонде сообщали, что юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Киевом в случае введения военного положения нет.

Напомним, накануне Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом украинский лидер пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года.