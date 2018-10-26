Главе российской делегации по Азовскому морю запретили въезд на Украину

Украинские пограничники запретили въезд на Украину главе российской делегации в комиссии по организации рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву.

«Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники... сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда на Украину в течение трех лет» – сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Решение приняли в связи с тем, что Рулев и другие члены комиссии посещали полуостров Крым.

Ранее депутат Верховной рады Рефат Чубаров потребовал выслать с Украины Игоря Рулева за то, что тот въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.