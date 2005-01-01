Эксперт назвал «байкой» сообщения США об отключении от интернета «Агентства интернет-исследований»

«Это же бред, выдумки. В США, видимо, никто даже не озадачивается правдоподобием. Это какая-то медийная игра», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов по поводу сообщений о том, что в 2018 году киберкомандование США смогло отключить от интернета «Агентство интернет-исследований».

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов назвал «байками» сообщения о том, что киберкомандование вооруженных сил США в 2018 году во время промежуточных выборов в Конгресс провело «наступательную кибероперацию» против российского «Агентства интернет-исследований», отключив этой петербургской компании доступ к интернету.

Ашманов убежден, если даже представить, что подобная атака была проведена, то с технической точки зрения любая организация быстро восстановила бы доступ к интернету. Но куда сложнее защититься от подобных публикаций, для чего требуется разоблачение.

«Это абсолютный бред, который вызван исключительно бюрократическими ходами у так называемого киберкомандования, которому нужно показывать свою работу. Как мы можем защититься от того, что они врут своей прессе о том, как они помогли своему Конгрессу? Никак! Разве что попробовать разоблачить это», – сказал Ашманов.

Впрочем, эксперт убежден, что США проводят в киберпространстве различные спецоперации против России, в частности, фабрикуют электронные цифровые следы, создают боевые вирусы (такие как Petya), о чем стало известно из утечки на WikiLeaks Vault 7.

Ашманов пояснил, что в случае отключения от интернета можно быстро найти альтернативные источники доступа к Сети.

«Предположим, что вашу редакцию попытаются полностью отрубить от интернета, заблокируют сотрудникам кредитные карты под каким-то предлогом... Сколько времени вы будете в нокауте и не сможете выходить в интернет? Наверное, к следующему утру вы придете в себя и снова начнете свою деятельность. Вы найдете альтернативных провайдеров, купите модемы в офис и т. д. А тут есть «чудовищное интернет-агентство», которое «выбрало Трампа», и вдруг ему якобы отрубили интернет... Это же бред, выдумки. В США, видимо, никто даже не озадачивается правдоподобием. Это какая-то медийная игра», – уверен Ашманов.

Если представить, что американцы на самом деле отрубили от интернета российскую организацию, то это было бы актом военной агрессии. «Если бы это не было абсолютным идиотизмом, то должны последовать ноты протеста, должно быть возбуждено уголовное дело, каким образом иностранная структура провела на нашей территории спецоперацию. По сути, США официально объявляют, что воюют с нами в киберпространстве», – подытожил Игорь Ашманов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об атаке киберкомандования вооруженных сил США в 2018 году во время промежуточных выборов против российского «Агентства интернет-исследований» стало известно из публикации The Washington Post. «Они, по сути, отключили «Агентство интернет-исследований» от интернета», – пишет газета.

В НАТО давно идет дискуссия о том, что кибератаки нужно считать реальным нападением, которое распространяется на «пятую статью» договора НАТО о коллективной безопасности – она гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Однако, по сути, теперь США сами признаются, что произошло такое кибернападение.