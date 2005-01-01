Эксперт назвал «байкой» сообщения США об отключении от интернета «Агентства интернет-исследований»

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Русское общество консервативно и живет в согласии. Если совсем просто, то мы научились принимать красный свет светофора как разумный запрет, оберегающий нашу жизнь, и беспрекословно ему подчиняться. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Эксперт назвал «байкой» сообщения США об отключении от интернета «Агентства интернет-исследований»

             27 февраля 2019, 17:00
          Фото: Bob Strong/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Это же бред, выдумки. В США, видимо, никто даже не озадачивается правдоподобием. Это какая-то медийная игра», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов по поводу сообщений о том, что в 2018 году киберкомандование США смогло отключить от интернета «Агентство интернет-исследований».

          Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов назвал «байками» сообщения о том, что киберкомандование вооруженных сил США в 2018 году во время промежуточных выборов в Конгресс провело «наступательную кибероперацию» против российского «Агентства интернет-исследований», отключив этой петербургской компании доступ к интернету.

          Ашманов убежден, если даже представить, что подобная атака была проведена, то с технической точки зрения любая организация быстро восстановила бы доступ к интернету. Но куда сложнее защититься от подобных публикаций, для чего требуется разоблачение.

          «Это абсолютный бред, который вызван исключительно бюрократическими ходами у так называемого киберкомандования, которому нужно показывать свою работу. Как мы можем защититься от того, что они врут своей прессе о том, как они помогли своему Конгрессу? Никак! Разве что попробовать разоблачить это», – сказал Ашманов.

          Впрочем, эксперт убежден, что США проводят в киберпространстве различные спецоперации против России, в частности, фабрикуют электронные цифровые следы, создают боевые вирусы (такие как Petya), о чем стало известно из утечки на WikiLeaks Vault 7.

          Ашманов пояснил, что в случае отключения от интернета можно быстро найти альтернативные источники доступа к Сети.

          «Предположим, что вашу редакцию попытаются полностью отрубить от интернета, заблокируют сотрудникам кредитные карты под каким-то предлогом... Сколько времени вы будете в нокауте и не сможете выходить в интернет? Наверное, к следующему утру вы придете в себя и снова начнете свою деятельность. Вы найдете альтернативных провайдеров, купите модемы в офис и т. д. А тут есть «чудовищное интернет-агентство», которое «выбрало Трампа», и вдруг ему якобы отрубили интернет... Это же бред, выдумки. В США, видимо, никто даже не озадачивается правдоподобием. Это какая-то медийная игра», – уверен Ашманов.

          Если представить, что американцы на самом деле отрубили от интернета российскую организацию, то это было бы актом военной агрессии. «Если бы это не было абсолютным идиотизмом, то должны последовать ноты протеста, должно быть возбуждено уголовное дело, каким образом иностранная структура провела на нашей территории спецоперацию. По сути, США официально объявляют, что воюют с нами в киберпространстве», – подытожил Игорь Ашманов.  

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об атаке киберкомандования вооруженных сил США в 2018 году во время промежуточных выборов против российского «Агентства интернет-исследований» стало известно из публикации The Washington Post. «Они, по сути, отключили «Агентство интернет-исследований» от интернета», – пишет газета.

          В НАТО давно идет дискуссия о том, что кибератаки нужно считать реальным нападением, которое распространяется на «пятую статью» договора НАТО о коллективной безопасности – она гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Однако, по сути, теперь США сами признаются, что произошло такое кибернападение.


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