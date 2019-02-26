Епархия отреагировала на исполнение в Исаакиевском соборе песни про бомбежку США

В Санкт-Петербургской епархии негативно отреагировали на исполнение местным Концертным хором песни про бомбежку США во время выступления 23 февраля в Исаакиевском соборе.

«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает. Но данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление», – заявила руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Она посчитала удивительным, что такая песня прозвучала в День защитника Отечества, да еще и в соборе. По ее словам, площадка для исполнения такого произведения выбрана «явно неуместно», пишет «Интерфакс».

«Все-таки Исаакиевский собор был главным собором Российской империи, и хор, который выступает на фоне царских врат с изображением Христа, Божьей Матери, святых, конечно, должен думать о звучащем в этом пространстве репертуаре», – сказала Родоманова.

Напомним, хор Санкт-Петербурга исполнил 23 февраля в Исаакиевском соборе песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком», герои которой отправлются на подводной лодке бомбить США.

В хоре ответили на критику в связи с исполнением этой песни, пояснив, что не собираются редактировать тексты «ради политкорректности», а «концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения». Автор песни бард Андрей Козловский также пояснил свою позицию.