Автор песни про атомную бомбардировку США объяснил свою позицию

Бард Андрей Козловский объяснил исполнение песни про атомную бомбардировку США в Исаакиевском соборе Петербурга ко Дню защитника Отечества.

«В 1980 году я был студентом ЛТА имени Кирова, где исправно посещал военную кафедру, на которой половину курса учили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода... Строй был, а строевой песни не было. Вот я и придумал. Практически, перепел учебники по боевым дисциплинам, в котором в те времена был один вероятный противник», – так прокомментировал Козловский свою песню, передает РИА «Новости».

Музыкант пояснил, что прототипами персонажей песни «На подводной лодочке с атомным моторчиком» стали его тогдашние друзья. «Песня – стеб. Ее в 83-м по BBC крутанули. Вот, собственно, и все», – пояснил бард.

Ранее исполнивший композицию Концертный хор Санкт-Петербурга пояснял, что не занимается редактированием текстов песен «ради политкорректности». Представители хора отметили, что каждая песня является уникальным и оригинальным документом эпохи, в которую были написаны.

Видеозапись концерта была опубликована на официальной странице Концертного хора Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Песня «На подводной лодочке с атомным моторчиком», рассказывающая про атомную бомбардировку Америки начинается с куплета про экипаж подлодки «с десятком бомбочек под сотню мегатонн», зовущий наводчика со словами: «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон».