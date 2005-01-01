Хор Петербурга объяснил исполнение песни про бомбежку США в Исаакиевском соборе

Концертный хор Санкт-Петербурга объяснил исполнение в Исаакиевском соборе в День защитника Отечества песни советских лет про атомную бомбардировку США.

В частности, в хоре заявили, что не редактируют тексты «ради политкорректности», и призвали слушателей «не заниматься политиканством». «Песни, которые мы поем, – это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», – говорится в пояснении концертного хора на странице «ВКонтакте».

Там же отмечается, что «концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения». «Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать. Приходите на концерты, не занимайтесь политиканством», – заключили в хоре.

Как следует из видеозаписи концерта, опубликованной на официальной странице Концертного хора Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте», в ходе выступления звучали песни Высоцкого, Соловьева-Седого и Щедрина, но после основной программы хор исполнил композицию Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» – звучат слова песни.

Также в ней есть такие слова: «спят усталые игрушки, негры тихо спят» и «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. В песне поется, что советские солдаты могут сделать все «за три рубля». Исполнение композиции вызвало широкий общественный резонанс как из-за содержания, так и в связи с исполнением в стенах Исаакия, передает РИА «Новости».