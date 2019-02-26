«Тяжелую» пациентку в Татарстане до скорой довез трактор в ковше

В Татарстане местную жительницу с гипертоническим кризом вывезли до машины скорой помощи в ковше трактора, так как карета скорой не могла проехать через неубранные сугробы, сообщил представитель республиканского минздрава.

Сообщение о транспортировке пациентки при помощи трактора опубликовали в соцсетях, автор поста возмутился, что автомобиль скорой не мог проехать к скорой из-за снега, передает РИА «Новости».

«Действительно такой случай произошёл вчера рано утром в деревне Биябаш Апастовского района республики. Женщина 66 лет с гипертоническим кризом нуждалась в госпитализации. При этом проживала она в доме на краю деревни, куда дорога еще не была расчищена от прошедшего снегопада», – пояснил представитель профильного ведомства.

Он сообщил, что фельдшер скорой попросил водителя трактора, начавшего расчистку снега, доставить женщину до скорой в ковше. Необходимо было срочно госпитализировать пациентку и ждать расчистки всей дороги не было времени.

«В настоящее время женщина госпитализирована в терапевтическое отделение Апастовской районной больницы. Ее состояние стабильное», – заключил представитель минздрава.