Испанский суд назвал предварительную причину смерти Малашенко

Смерть одного из основателей НТВ Игоря Малашенко произошла, по предварительным сведениям, из-за повешения, криминальных признаков нет, сообщили в Высшем суде Андалусии.

«Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла в результате повешения, по предварительным данным, без криминальных признаков», – пояснили в суде, передает РИА «Новости».

Также там добавили, что аутопсию провели во вторник. Итоговый доклад о результатах аутопсии ожидается через месяц, дело рассматривает следственный суд №2 муниципалитета Сан-Роке.

Малашенко нашли мертвым в Испании. Он умер в возрасте 64 лет. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой. Его жена Божена Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.