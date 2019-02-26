В РАН прокомментировали версию о попадании в российское судно метеорита

Ученый секретарь комитета Российской академии наук по метеоритам Анна Скрипник рассказала о низкой вероятности попадания метеорита в принадлежащее компании «Гудзон» российское судно «Партизан» в Японском море.

«Нам такие сведения неизвестны - что в море такое происходит чаще, чем на суше. Это довольно странно. То, что треугольная форма, тоже вызывает удивление. Кроме того, падение метеорита сопровождается звуковыми и световыми явлениями, Челябинск все видели. И если этого не было, то метеоритом это быть, скорее всего, не может», – сказала Скрипник.

Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Вячеслав Емельяненко также сообщил, что не владеет информацией по поводу крупного болида в Японском море, пишет «Интерфакс».

Напомним, «Партизан» получил две небольшие пробоины в Японском море. Сообщалось, что пробоина с «загибами вовнутрь», словно что-то ударило корабль извне. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.