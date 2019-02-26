Курящий на перроне в Китае Ким Чен Ын попал на видео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен курящим около своего бронепоезда в китайском городе Наньнин.

В сети появилось видео, на котором Ким Чен Ын, засунув руки в карманы, ходит на перроне вокзала китайского города Наньнин и курит сигарету. Рядом с ним стоят представитель МИД страны Чой Сон Хи, глава Генштаба Ли Ен Хо и сестра Ким Чен Ына Ё Чжон, пишет TBS News.

Ранее Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам для встречи с президентом США Дональдом Трампом.