Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам

Во Вьетнам для встречи с президентом США Дональдом Трампом прибыл глава КНДР Ким Чен Ын, сообщают информационные агентства.

Поезд прибыл на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон. Там северокорейский лидер пересел в автомобиль и поехал в Ханой, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».