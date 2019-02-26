Раскрыто убийство обвиняемого в рабовладении югорского бизнесмена

Предпринимателя Владимира Теплова из поселка Ванзеват Белоярского района Югры, по предварительным данным, убил его бывший работник, подтвердили в СК.

Обвиняемый написал явку с повинной. Это 35-летний житель того же района, работавший на принадлежащей убитому производственной базе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

«Про мотивы преступления пока не говорим, это подробности предварительного расследования, поэтому пока не комментируем», – сообщили РИА «Новости» представители следствия.

Местные СМИ неоднократно сообщали о том, что работники убитого проживали в рабских условиях. Кроме того, он заставлял работать на себя местное население «под автоматами». В следственном управлении заявляли, что информация о рабских условиях труда в поселке Ванзеват в ведомство ранее не поступала.