В Югре убили бизнесмена, обвиненного СМИ в содержании «рабов»

В поселке Ванзеват Белоярского района убит 61-летний предприниматель Владимир Теплов, которого СМИ обвиняли в организации кабальных условий труда.

Тело мужчины нашли с огнестрельным ранением живота. По данным РИА «Новости», убитый владел хозяйством на территории района.

Как сообщало, в частности, агентство «ЮграPro», он «под автоматами» заставлял местное население ловить для него рыбу и содержал своих работников в рабских условиях.

По сведениям регионального управления МВД, уже задержан подозреваемый в убийстве, его имя не разглашается, но источники высказывают предположения, что таким образом отомстил за унижения один из тех самых работников.

Представитель СУСК по Югре со своей стороны отметил, что информация о рабских условиях труда в поселке Ванзеват в ведомство ранее не поступала.