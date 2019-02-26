Нефть подешевела на заявлениях Трампа

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром сохраняют негативную динамику после комментария президента США Дональда Трампа относительно цен на сырье.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,4% – до 64,65 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,65%, составив 55,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник негативная динамика цен на нефть сохраняется после того, как днем ранее стоимость «черного золота» опускалась более чем на 3% и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Это произошло после того, как американский президент в очередной раз написал в Twitter, что цены на нефть становятся «слишком высокими», и призвал ОПЕК «расслабиться».