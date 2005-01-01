США созвали заседание СБ ООН по Венесуэле

Совет Безопасности ООН во вторник по запросу США проведет открытое заседание по ситуации в Венесуэле, сообщил дипломатический источник в организации.

«Завтра состоится открытый брифинг Совета Безопасности по запросу США», – передает слова источника ТАСС.

Неизвестно, будет ли внесен Вашингтоном проект резолюции по Венесуэле. Между тем документ уже подготовлен – в резолюции содержится призыв к проведению в стране президентских выборов. Сейчас проект резолюции находится на стадии экспертных консультаций, он не внесен в СБ ООН.

Москва в ответ подготовила свой проект резолюции, в котором содержится призыв к диалогу правительства и оппозиции при посредничестве стран региона.

Между тем самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо уже собрался требовать у 12 стран Латинской и Северной Америки (Группы Лимы) применить силу для свержения легитимного президента страны Николаса Мадуро. Также он призывал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.