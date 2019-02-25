Южная Корея признала Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Сеул признает спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой страны, призывает к скорейшим президентским выборам, следует из пресс-релиза МИД Южной Кореи.

«Правительство в очередной раз выражает обеспокоенность в связи с недостатком легитимности и прозрачности прошедших в мае прошлого года президентских выборов и текущими волнениями и признает в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы главу Национального собрания Гуаидо, который принял должность исполняющего обязанности президента 23 января», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что нужно в кратчайшие сроки провести «демократические, прозрачные и заслуживающие доверия» выборы президента. При этом провести их нужно «под руководством исполняющего обязанности президента Гуаидо».

Ранее стало известно, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо собрался требовать у Группы Лимы (12 стран Латинской и Северной Америки) и применить силу для свержения легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.