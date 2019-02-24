Представитель Козака прокомментировал сведения о «тайной встрече» с Сальвини

Вице-премьер России Дмитрий Козак никогда не проводил переговоров с итальянским коллегой Маттео Сальвини, как об этом заявили СМИ в Италии, сообщил официальный представитель Козака Илья Джус.

«Так называемое расследование итальянского «Эспрессо» построено на бездоказательных домыслах, что не делает чести изданию. Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни «секретных» встреч, эспрессо по офисам вместе не пили», – передает слова Джуса ТАСС.

Он добавил, что Россия и Италия имеют большой блок двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в промышленности и энергетике, и Козак сосредоточен на этой повестке отношений двух стран как профильный вице-премьер.

Ранее итальянский еженедельник «Эспрессо» заявил, что Сальвини якобы посещал Россию, чтобы провести «секретные переговоры» для получения финансовой поддержки партии «Лига». Утверждалось, что проводилась тайная встреча с Козаком.