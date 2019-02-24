Сторонники оппозиции Венесуэлы «едва не убили» журналистку проекта RT

На акции протеста на границе Венесуэлы и Колумбии пострадала журналист проекта телеканала RT Redfish, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты.

«Выжила чудом», – сообщается в Telegram-канале RT.

The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5 — redfish (@redfishstream) 24 февраля 2019 г.

Медиаплатформа Redfish входит в структуру Ruptly – видеоагентства телеканала RT. Сотрудники Redfish занимаются собственными расследованиями, создают короткометражные документальные ленты по социально-экономическим проблемам.

23 февраля Каракас февраля разорвал дипломатические и политические отношения с Боготой. Власти Колумбии пообещали как можно быстрее отозвать дипломатов из Венесуэлы.

Легитимный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявлял, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась. Оппозиция в ответ обвинила сторонников Мадуро в «резне венесуэльцев» и сожжении «гуманитарной помощи» на границе.