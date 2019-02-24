Появились данные о разрешении провести гей-парад в российском городе

В Сети появились документы, согласно которым власти Воронежской области согласовали проведение гей-парада в маленьком городке Богучар; как ожидается, мероприятие пройдет 7 марта.

На скриншоте документа, опубликованном Telegram-каналом Baza, видна подпись главы города Богучар Ивана Нежельского. Местная пожарная часть уведомляется о согласовании двух публичных акций, призванных отстаивать права ЛГБТ-сообщества. В списке организаторов мероприятия указаны три имени. Каждый из организаторов, как свидетельствует скриншот документа, проживает в Москве.

Сами организаторы, как уточняет паблик, не подтверждают, что получили разрешение. По их словам, заявка на проведение гей-парада действительно подавалась, но ответа на нее пока нет. А вот в пожарной части, как утверждается, достоверность документа подтвердили.

Организаторы заявили, что участие в шествии примут 300 человек.

В Богучаре, по данным на 2018 год, проживают 11 тыс. 270 человек.

При этом организатор гей-парада в Воронежской области Николай Алексеев сказал радиостанции «Говорит Москва», что от администрации города была получена бумага, в которой говорится, что цели акции противоречат российскому законодательству.

«Вообще, когда происходит согласование, должен быть направлен в адрес организатора документ, где назначается уполномоченный администрации по координации действий с организатором публичного мероприятия. То есть, должно быть распоряжение администрации, где назначается конкретное лицо. И такого документа мы не получали», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Алексееву отказали в 310 городах в проведении митингов в поддержку прав сексуальных меньшинств. Так, в ноябре Новый Уренгой отказался превращаться в гей-столицу России.