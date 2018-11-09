Новый Уренгой отказался превращаться в гей-столицу

Администрация Нового Уренгоя не согласовала проведение митинга за превращение города в гей-столицу России, сообщил инициатор мероприятия ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

«Власти Нового Уренгоя запретили проведение в газовой столице России шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, в том числе с призывом к превращению Нового Уренгоя в гей-столицу России», – написал Алексеев во «ВКонтакте».

Отказ в проведении митинга администрация Нового Уренгоя объяснила законом о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию, сообщает Ura.ru.

Алексеев собирается обжаловать отказ в суде и при необходимости готов дойти до ЕСПЧ.

«Мы просто хотим добиться проведения официального согласованного властью мероприятия. Ведь даже оппозиционным политикам согласовывают проведение их митингов, хоть и переносят в парки, на окраины. А мы сами подали заявление о проведение в гайд-парке и согласны были перенести в любое другое место», – сказал он.

Алексееву ранее отказали в 310 городах в проведении митингов в поддержку прав сексуальных меньшинств.